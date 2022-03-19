"برد العجوز" يمنح الفرصة لصيانة أجهزة التكييف قبل رحلة الصيف

وتسهم عملية تنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، وذلك من خلال الصيانة الدورية، في التقليل من استهلاك الطاقة، وتوفير ما نسبته 40% من الطاقة المستخدَمة، وذلك بحسب نصائح وتعليمات المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة".