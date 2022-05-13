برعاية أمير الرياض.. عودة مبادرة "اسمعني 5" بمشاركة الهيئات العامة والخاصة

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بترحيب الإعلامي سليمان بن عبدالعزيز السالم، ثم السلام الملكي السعودي، بعدها تليت آيات من الذكر الحكيم بالصوت والصور والترجمة بلغة الإشارة، بعدها ألقى رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني كلمة أكد خلالها استعدادهم لتقديم المزيد من الدعم لهذه المبادرة المباركة من برامج وأنشطة تشكل إضافة فنية، مقدماً شكره وتقديره للقائمين على المبادرة وما يقدمونه من جهد للاهتمام بهذه الفئة الغالية، مثنياً على التعاون القائم بين الجامعة والقائمين على المبادرة.