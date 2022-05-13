برعاية أمير الرياض.. عودة مبادرة "اسمعني 5" بمشاركة الهيئات العامة والخاصة

أعلنت المشرف العام على مبادرة "اسمعني" الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود عن عودة "اسمعني" في نسختها الخامسة بعد أن تحولت إلى رقمية في نسختيها الثالثة والرابعة، جاء ذلك في مستهل كلمتها في حفل تدشين اسمعني 5، الذي أقيم بواحة الملك سلمان بالرياض.
وتفصيلاً، دعت الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز، الجميع لمساندة فئة الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة للوصول إلى أفضل المستويات والرقي المبني على ميثاق العمل التطوعي وتمكين الشباب عامة وذوي الإعاقة السمعية بشكل خاص، مشيرة إلى فخر واعتزاز الجميع لتحقيق أهداف أسبوع الأصم العربي السابع والأربعين، الاجتماعية، والتعليمية، والثقافية، والفنية، والرياضية، والاقتصادية، والنفسية، والدينية، والطبية، والبحثية.
وأشارت إلى أهمية العنصر البشري في حسم التفوق والمنافسة من ضمان الظروف اللائقة للعمل، ومواكبة التطورات العلمية التي تتيح للجميع تحسين الجودة والقدرة التنافسية في ظل بيئة آمنة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع رؤية البلاد المباركة 2030 وتحقيقاً لمستهدفاتها للارتقاء بالعمل وفتحت المجالات لمشاركة الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وقدمت الأميرة تهاني وافر شكرها وعظيم امتنانها إلى حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - لاهتمامهما ودعمهما للجميع للوصول لأعلى مراتب النجاح والتفوق والرعاية المستمرة لكل الفعاليات التي من شأنها رفع اسم المملكة العربية السعودية شامخاً في جميع المحافل، مثنية على دعم وتعاون كافة الجهات المشاركة والداعمة والمساندة، مقدمة شكرها وتقديرها لنائب رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع لشؤون التلفزيون خالد الغامدي.
وانطلقت الفعالية مساء يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الـ 18 من شهر مايو الجاري تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزبز آل سعود، وحضر التدشين لفيف من الضيوف، والمهتمين بالصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة.
وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بترحيب الإعلامي سليمان بن عبدالعزيز السالم، ثم السلام الملكي السعودي، بعدها تليت آيات من الذكر الحكيم بالصوت والصور والترجمة بلغة الإشارة، بعدها ألقى رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني كلمة أكد خلالها استعدادهم لتقديم المزيد من الدعم لهذه المبادرة المباركة من برامج وأنشطة تشكل إضافة فنية، مقدماً شكره وتقديره للقائمين على المبادرة وما يقدمونه من جهد للاهتمام بهذه الفئة الغالية، مثنياً على التعاون القائم بين الجامعة والقائمين على المبادرة.
وقُدم أوبريت بعنوان "اسمعك" من أداء طفلين من زارعي القوقعة من فئة ذوي الإعاقة السمعية الطفلة وتين العنزي، والطفل عبدالله الهويشل ألهب حماس الحاضرين.
وبعدها تم عرض مقطع فيديو يحكي تجربة زارع القوقعة فهد البكر والذي أصيب بالحمى الشوكية في عمر الطفولة المبكرة أدت إلى إصابته بالصمم، مما دعت الحاجة إلى التدخل المبكر، وتفاعل الحاضرون كثيراً من مراحل تجربته، وحقق نجاحاً مبهراً في مشوار حياته.
وفي نهاية الحفل تجولت المشرفة على "اسمعني 5" الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز برفقة رئيس الجامعة المفتوحة الدكتور علي الشهراني، والشيخ عبدالعزيز بن حميد، وممثل النيابة العامة، ولفيف من الضيوف والمهتمين بذوي الإعاقة السمعية.
يذكر أن "أسمعني" في نسختها الخامسة تقام هذا العام عقب تقديم نسختيها الثالثة والرابعة افتراضياً عن بُعد وعادت مرة أخرى إلى الواقع وحققت هذا النجاح الباهر.