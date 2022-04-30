برعاية أمير المنطقة.. تعرَّف على مبادرة "رعوي الفريدة" للباعة المتجولين في تبوك

واستهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى 100 كشك في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة، قابلة للزيادة في المراحل اللاحقة. وقد حظيت هذه المبادرة برعاية ومتابعة أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وتم وضعها في عدد من المواقع المتفق عليها مع فريق العمل.