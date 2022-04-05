برعاية أمير تبوك.. "تراحم" تُطلق حملة "رمضانُ عطائك يفتح لهم أبواب الحياة"

تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، تنطلق اليوم حملة "رمضان عطائك يفتح لهم أبواب الحياة" التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك.
وقال رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد الحارثي إن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم، وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة.
وناشد "الحارثي" الجميع المساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء، وذلك من خلال الإيداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي في مصرف الراجحي:
SA0680000500608019001184 أو بشيك بحساب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك.