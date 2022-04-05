برعاية أمير تبوك.. "تراحم" تُطلق حملة "رمضانُ عطائك يفتح لهم أبواب الحياة"

وقال رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد الحارثي إن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم، وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة.