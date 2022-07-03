برعاية أمير عسير.. "وقف إرادة" يقيم حفل زواج جماعي لذوي الإعاقة

برعاية أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وبتشريف وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالله يحيى العرفجي، نظم وقف إرادة لتنمية ذوي الإعاقة حفل زواج جماعي لـ 21 عريسًا من ذوي الإعاقة (الحركية والبصرية).
ويعد حفل زواج ذوي الإعاقة بمنطقة عسير، والذي ينظمه وقف إرادة أول حفل زواج جماعي لذوي الإعاقة بالمنطقة.
وأوضح المدير التنفيذي للوقف حسام علي حسين، أن برنامج مودة من البرامج المستدامة بالوقف، وأن البرنامج يسعى إلى تزويج الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات، من أجل بناء أسرة سعيدة وناجحة للمعاق.