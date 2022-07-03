برعاية أمير عسير.. "وقف إرادة" يقيم حفل زواج جماعي لذوي الإعاقة

وأوضح المدير التنفيذي للوقف حسام علي حسين، أن برنامج مودة من البرامج المستدامة بالوقف، وأن البرنامج يسعى إلى تزويج الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات، من أجل بناء أسرة سعيدة وناجحة للمعاق.