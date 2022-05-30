برعاية "البلديات".. "الوطنية للإسكان" تشارك في معرض "مسكن العقاري" بالرياض

وأوضح محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030؛ بهدف تسهيل تملُّك الأُسر السعودية المسكن الأول، وتعزيز التكامل بين الجهات التمويلية والعقارية بتقديم أفضل العروض التمويلية والسكنية ضمن إجراءات وحلول رقمية سهلة وميسرة.