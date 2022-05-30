برعاية "البلديات".. "الوطنية للإسكان" تشارك في معرض "مسكن العقاري" بالرياض

شاركت الوطنية للإسكان (NHC)، المطور الوطني، في معرض مسكن العقاري بمدينة الرياض، بوصفها راعيًا مشاركًا خلال الفترة من 26- 29 مايو، المقام في واجهة الرياض برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وافتتحه الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل بمشاركة العديد من الممولين والمطورين والمستثمرين.
وأوضح محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030؛ بهدف تسهيل تملُّك الأُسر السعودية المسكن الأول، وتعزيز التكامل بين الجهات التمويلية والعقارية بتقديم أفضل العروض التمويلية والسكنية ضمن إجراءات وحلول رقمية سهلة وميسرة.
ويجمع معرض مسكن العقاري عددًا من المطورين العقاريين وجهات التمويل والاستثمار والتصميم الداخلي تحت سقف واحد، ويقدم خيارات سكنية متنوعة، يتجاوز عددها 20 ألف وحدة سكنية، تلائم احتياجات الأُسر السعودية، وتتوافق مع رغباتهم، ضمن الجهود المبذولة لزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
وتستعرض الوطنية للإسكان (NHC) عددًا من مشاريع الضواحي السكنية التي توفر جودة الحياة والخدمات الإسكانية المتكاملة بهدف تلبية تطلعات الأسرة السعودية، والخطط المستقبلية للاستمرار في ضخ المزيد من المجتمعات الحيوية لزيادة المعروض العقاري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع تسهم في رفع نِسب تملُّك المسكن الأول للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان.
وتستهدف الوطنية للإسكان زيادة المعروض العقاري في مدينة الرياض إلى أكثر من 147 ألف وحدة سكنية بخيارات ومتنوعة، وتصاميم عصرية، تناسب جميع شرائح المجتمع، وبأسعار تنافسية، وبنية تحتية متكاملة، تعزز من جودة الحياة.