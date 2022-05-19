برعاية "الجدعان".. المالية تختتم برنامج "القادة الماليين"

وأشار إلى أن وزارة المالية ومنذ انطلاق برنامج التحول لديها عام 2017م استحضرت أن الممكن البشري هو أحد أهم ركائز بناء وتنفيذ استراتيجيتها، وأن استدامة الأداء وتميزه لا يمكن تحقيقهما دونما توفر قدرات بشرية قيادية، وهو نهج ينسجم مع برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يستهدف تطوير المهارات الأساسية عبر التعليم مدى الحياة للتحضير للمستقبل واغتنام الفرص التي تمنحها المتغيرات والمتطلبات المتجددة والمتسارعة، بما يعزز تنافسية القدرات الوطنية، ويُمكّنها من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.