برعاية الملك.. الفيصل يشرف حفل مرور 100 عام على تأسيس جريدة أم القرى

وقد صدر العدد الأول من الجريدة في 15 جمادى الأولى عام 1343هـ، في عهد جلالة الملك عبدالعزيز والتي تعدُّ من أهم وأعرق الجرائد السعودية كمرجع إعلامي محفور في ذاكرة التاريخ السعودي؛ واستطاعت بدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تغيير حلتها بما يتناسب مع التغيرات التقنية الحديثة، والتركيز على مواكبة التطور في الحقل الإعلامي.