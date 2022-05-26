برعاية حرم أمير الرياض.. جامعة الملك سعود تحتفل بتخريج الدفعة 58 من طالباتها

تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، احتفلت المدينة الجامعية للطالبات بتخريج أكثر من 6650 طالبة لكل الكليات والدرجات العلمية للعام الدراسي 1442-1443هـ في دفعتها الثامنة والخمسين من طالبات جامعة الملك سعود بالمسرح الرئيس للمدينة الجامعية للطالبات.
وفي كلمة مسجلة له، أكد رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، "حرص الجامعة على تسليح خريجاتها بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال مختلف التخصصات لينطلقن للواقع العملي، ليكون وطننا نموذجًا ناجحًا ورائدًا لاستكمال الحراك الوطني للوصول بالمملكة لرؤية 2030".
كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر لتشريف الأميرة نورة بنت محمد هذا الحفل المميز؛ معتبرًا حضورها أكبر دليل على الاهتمام والدعم الذي تلقاه الجامعة.
وأكد أن "ما تسعى له بلادنا من خلال جهودها المبذولة في أن يتمكن المواطن من تعزيز القيم وتنمية المعارف واكتساب المهارات من أولويات جامعة الملك سعود، حيث نسابق الزمن على المستويين المحلي والعالمي وعلى أسس علمية لنعتلي قائمة أفضل جامعات العالم بإذن الله".
بينما أعربت الأميرة نورة بنت محمد عن سعادتها وفخرها بتخرج وفد جديد من بنات الوطن العظيم من أهم صروح العلم فيها، وأن تشهد انتهاء مراحل تعليم أساسية فيها الكثير من الطموح والإنجاز. وتقدمت بالشكر لقادة هذا الصرح العلمي العظيم لما يتم تقديمه للارتقاء بالعملية التعليمية في الوطن.
وأشارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بن سيف بدورها، إلى فخرها بما يتجاوز 6650 خريجة للدفعة 58 في جامعة الملك سعود، لافتة إلى أن تمكين المرأة السعودية الذي نشهده حاليًا يفوق الوصف والتوقع، وكونها على يقين بأن المستقبل مذهل وذلك لما تتميز به المرأة السعودية من قيم ومهارات ومعارف.
يُذكر أن مجموع خريجات درجة البكالوريوس لمختلف الكليات بلغ 4633 خريجة، بينما بلغ عدد خريجات الدراسات العليا لدرجات الدكتوراه والزمالة والماجستير والماجستير التنفيذي 2058.