برعاية حرم أمير الرياض.. جامعة الملك سعود تحتفل بتخريج الدفعة 58 من طالباتها

وأشارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بن سيف بدورها، إلى فخرها بما يتجاوز 6650 خريجة للدفعة 58 في جامعة الملك سعود، لافتة إلى أن تمكين المرأة السعودية الذي نشهده حاليًا يفوق الوصف والتوقع، وكونها على يقين بأن المستقبل مذهل وذلك لما تتميز به المرأة السعودية من قيم ومهارات ومعارف.