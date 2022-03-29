برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الثلاثاء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام 2022 في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية.
وتفصيلاً، أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، حيث عُزف السلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعدها ألقى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة الجائزة كلمة قال فيها : إنها جائزة الملك فيصل، اسمه فيصل، والفيصل يميّز الحق من الباطل، والجمال من التوحش، والطيّب من السيئ، هكذا عاش وهكذا مضى لا يُشبه أحدًا ولا يشبه أحد، رحمك الله يا فيصل ودامت فيكم ذكراه".
بعدها أعلن الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل أسماء الفائزين وهم سبع شخصيات وعلماء أسهموا في إثراء البشريّة بإنجازاتهم واكتشافاتهم المهمة وبرزوا في مجالات خدمة الإسلام، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم.
وكانت جائزة خدمة الإسلام لكل من فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية تنزانيا المتحدة علي حسن مويني وللبروفيسور حسن محمود الشافعي، أما جائزة اللغة العربية والأدب فمنحت لكل من البروفيسورة سوزان ستيتكيفيتش وللبروفيسور محسن الموسوي.
وجائزة الطب للبروفيسور ديفيدلو، وجائزة العلوم للبروفيسور مارتن هايرر وللبروفيسور نادر المصمودي.
حضر الحفل الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير بندر بن سعود بن خالد أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية وعدد من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.