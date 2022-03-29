برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

وتفصيلاً، أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، حيث عُزف السلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعدها ألقى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة الجائزة كلمة قال فيها : إنها جائزة الملك فيصل، اسمه فيصل، والفيصل يميّز الحق من الباطل، والجمال من التوحش، والطيّب من السيئ، هكذا عاش وهكذا مضى لا يُشبه أحدًا ولا يشبه أحد، رحمك الله يا فيصل ودامت فيكم ذكراه".