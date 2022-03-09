برعاية خادم الحرمين.. افتتاح الملتقى العلميّ الـ21 لأبحاث الحجِّ والعُمرة والزِّيارة

وقال: إنَّ التقَدُمَ الكَبِيرَ الذِي وَصَلَت لَهُ المملَكَةُ فِي التقنيةِ قبلَ الجَائِحَةِ وفي أثنائِهَا وَبَعدَهَا جَعَلَهَا مِن ضِمْن أَفضَلِ اَلدوَلِ فِي تَطوِيع التقنيةِ، وتوظِيفِهَا فِي المَجَالَاتِ كافَّة، ومن أَسمَاهَا خِدمَةُ ضيوفِ الرحمَنِ وَتَحسِين تَجرِبَتِهِم في أَثناءِ زِيَارَاتِهِم للحَرَمَين الشرِيفين، وَتَسهِيل أَدَاءِ مَنَاسِكِهِم في المَشَاعِرِ المُقَدسَةِ، وَتَقلِيل أَوقَاتِ اِنتِظَارِهِم فِي مُختلف نقاط الاتصالِ التي يمرون بها في رحلتهم في أجواء إيمانية، عامرة بالأمن والأمان، بفضل الله أولاً، ثم بجهود ملوك هذا الوطن الغالي مُنذ تأسيسه، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "أيده الله"، وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظه الله-، جاعلين أمن الحج والمعتمر من أولوياتهم، مشيراً سموه إلى ما يُقدمه رجال الأمن من جهود كبيرة للحفاظ على أمن وراحة ضيوف الرحمن.