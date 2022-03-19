برعاية خادم الحرمين .. "الشؤون الإسلامية" تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

وأوضح أن هذه المسابقة تسعى لتشجيع الناشئة المباركة من الأبناء والبنات على حفظ كتاب الله الكريم وإحسان تجويده وتلاوته، والعمل بحدوده وأحكامه، والتأدب بآدابه، ولزوم الوسطية والاعتدال، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والتزام جماعة المسلمين، ونبذ الفِرق والجماعات والأحزاب، مشيرًا إلى أن الوزارة تشرفت بإنفاذ التوجيه الكريم بتنظيم هذه المسابقة الشريفة، التي شارك في تصفياتها الأولية أكثر من (3500) متسابق ومتسابقة، تأهل منهم للتصفيات النهائية (119) متسابقًا ومتسابقة، وفاز منهم (18) متسابقًا و(18) متسابقة، مهنئًا الفائزات والمشاركات في هذه المسابقة والمتنافسات فيها.