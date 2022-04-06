برعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية غدًا

وتعقد الهيئات المالية العربية اجتماعاتهـا فـي فصـل الربيـع مـن كل عـام، ويتـم خلالها اسـتعراض أداء كل هيئـة والموضوعـات المطروحـة علـى جـدول أعمالهـا، كما تؤدي الهيئات دورًا مهمًا في توفير التمويل اللازم لمشروعات تنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة، إلى جانب المساهمة في تمويل المشروعات التنموية في الدول ذات الاحتياج.