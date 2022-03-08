برعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي تُكرم الفائزات

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- سلّم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، جوائز الفائزات في جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي بدورتها الرابعة.
وفازت بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي في مجال العلوم الصحية عن موضوع صحة المرأة الدكتورة مـها المزيني، وفي مجال العلوم الطبيعية عن موضوع الطاقة والطاقة المتجددة فازت الدكتورة منال القحطاني، وفي مجال الأعمال الاجتماعية بموضوع الأوقاف النسائية فازت عبلا الدسيماني، أما في مجال المشاريع الاقتصادية بموضوع مشاريع ريادية أسهمت بدعم السياحة الداخلية فازت لطيفة التميمي، وفي مجال الأعمال الفنية بموضوع الخط العربي فازت أماني الوهيبي.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير التعليم كلمة قال فيها: "يسعدني مشاركتكم الاحتفاء بالفائزات بجائزة تحمل اسم المرأة السعودية الأولى التي ساندت وشجعت الفتيات السعوديات على التعليم، وهي جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي"، مشيراً إلى أنها تعد أول جائزة سنوية للمرأة السعودية معتمدة بقرار من مجلس الوزراء، وتحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتستهدف الإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في مجالات المعرفة والثقافة، وجميع مسارات الخدمة المجتمعية.
من جانبها، أكّدت رئيسة الجامعة رئيسة اللجنة العليا للجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى أن الجائزة هي جهدٌ وطني، وضعت نُصب أعينها العمل بجد لتعميق الإطار المحوري لاستراتيجيتها المعرفية؛ لتمكين المرأة المميّزة وتسريع وتيرة إسهامها كرأس مال معرفي؛ سعيًا لأن تكون حجر زاوية في منظومة البنية التحتية المستدامة.
وتضمّن الحفل كلمة للأمانة العامة للجائزة، ألقتها أمينة الجائزة الدكتورة موضي الخلف، وعرضًا مرئيًا بعنوان "صوتها وطن" يحكي عن تميّز المرأة السعودية، تلاه تكريم الفائزات بالجائزة وإلقاء كلمتهن، ثم تكريم الشركاء، بعدها تجول معالي وزير التعليم في معرض الخط العربي الذي نظمته كلية التصاميم والفنون في الجامعة على هامش حفل الجائزة.
يُذكر أنّ جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي احتفالية سنوية تُقام تحت مظلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبقرار من مجلس الوزراء، تُسلط الضوء على إنجازات المرأة السعودية والتعريف بالمتميزات والمبدعات.