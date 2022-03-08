برعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي تُكرم الفائزات

وبهذه المناسبة، ألقى وزير التعليم كلمة قال فيها: "يسعدني مشاركتكم الاحتفاء بالفائزات بجائزة تحمل اسم المرأة السعودية الأولى التي ساندت وشجعت الفتيات السعوديات على التعليم، وهي جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي"، مشيراً إلى أنها تعد أول جائزة سنوية للمرأة السعودية معتمدة بقرار من مجلس الوزراء، وتحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتستهدف الإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في مجالات المعرفة والثقافة، وجميع مسارات الخدمة المجتمعية.