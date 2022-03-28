برعاية خادم الحرمين.. جائزة الملك فيصل تكرِّم الفائزين بالجائزة لعام 2022

والفائز الثاني هو البروفيسور نادر المصمودي الذي يعمل اليوم أستاذًا متميزًا للرياضيات في جامعة نيويورك بأبو ظبي، وهو رئيس مركز الأبحاث التابع له، الذي يُعنى بحالات الاستقرار وعدم الاستقرار والاضطراب. واستطاع البروفيسور المصمودي فك لغز العديد من المسائل الفيزيائية التي بقيت دون حل لقرون، ووجد خللاً في معادلات "أويلر" الرياضية التي كانت تصف حركة السوائل تحت أي ظرف كان لأكثر من قرنين مكتشفًا أنها لا تعمل تحت كل الظروف، كما كان يعتقد. وقد ساهمت أعماله في حل العديد من المشكلات المرتبطة بنمذجة السوائل مثل تنبؤات الطقس.