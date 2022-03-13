برعاية سارة بنت خالد .. "الاقتصاد السعودية" تنظم ورشة عمل تمكين المرأة بالمراكز القيادية

وقالت: لقد واصلت الدولة جهودها في تمكين المرأة السعودية من خلال المشاركة في أحد أهم أعمدة التنمية، وهو المشاركة في المناصب القيادية، حيث كان هذا ضمن الخطوات الإصلاحية المهمة، التي مثّلت محوراً أساساً من برامج رؤية "السعودية 2030"، وهو الجانب الذي تُركّز عليه ورشة العمل هذه، التي جاءت تحت عنوان: (تمكين المرأة السعودية في المراكز القيادية)، لتبرز قدرة وكفاءة المرأة السعودية، على جميع الأصعدة، وفي جميع المسؤوليات التي تقلدتها مثبتةً بذلك أنها عنصر جوهري من عناصر قوة المجتمع، وأن التنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي لا يكتملان إلا بمشاركتها.