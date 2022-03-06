برعاية ملكية وبدعم من ولي العهد.. انطلاق فعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض

وقال في كلمته أمس خلال منتدى الرياض للدفاع "2022" الذي نظّمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) ويُقام على هامش معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن العالم الذي نعيش فيه اليوم مختلف تماماً عن العالم الذي عشنا فيه قبل ثلاث سنوات، حيث أظهرت لنا السنوات القليلة الماضية، أن التعاون في جميع أنحاء العالم أمر حيوي ومطلوب أكثر من أيّ وقت مضى في مواجهة الشدائد، مشيراً إلى أن الدفاع لا يقتصر على حماية حدود الدولة فحسب، بل يتعلق بحماية سلامتها وبنيتها التحتية حتى يتمكّن الناس من الوصول إلى السلع والخدمات التي تحافظ على سلامتهم، كما يتعلق الأمر بحماية الآليات الرقمية حتى نتمكّن من العمل والتواصل، ويتعلق الدفاع أيضاً بتطوير رأس المال البشري وتزويد الناس بالمعرفة للابتكار والقيادة.