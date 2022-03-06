برعاية ملكية وبدعم من ولي العهد.. انطلاق فعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض

انطلق اليوم تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبدعم وتوجيه من سمو ولي العهد -حفظهما الله-، معرض الدفاع العالمي بالرياض.
وعلق محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي؛ قائلاً: نبدأ على بركة الله أول أيام معرض الدفاع العالمي، ونجدّد الترحيب بشركائنا المحليين والدوليين وزوّارنا الكرام، سائلين الله التوفيق للجميع.
في وقت سابق، أكّد العوهلي؛ أن المملكة العربية السعودية ماضية في توطين صناعاتها العسكرية والأمنية بما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مبيناً أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- قد أوضح بشكلٍ جلي أنه "لا صفقة سلاح بلا محتوى محلي" وهو ما يتم العمل عليه.
وقال في كلمته أمس خلال منتدى الرياض للدفاع "2022" الذي نظّمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) ويُقام على هامش معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن العالم الذي نعيش فيه اليوم مختلف تماماً عن العالم الذي عشنا فيه قبل ثلاث سنوات، حيث أظهرت لنا السنوات القليلة الماضية، أن التعاون في جميع أنحاء العالم أمر حيوي ومطلوب أكثر من أيّ وقت مضى في مواجهة الشدائد، مشيراً إلى أن الدفاع لا يقتصر على حماية حدود الدولة فحسب، بل يتعلق بحماية سلامتها وبنيتها التحتية حتى يتمكّن الناس من الوصول إلى السلع والخدمات التي تحافظ على سلامتهم، كما يتعلق الأمر بحماية الآليات الرقمية حتى نتمكّن من العمل والتواصل، ويتعلق الدفاع أيضاً بتطوير رأس المال البشري وتزويد الناس بالمعرفة للابتكار والقيادة.