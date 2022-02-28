برعاية من ولي العهد وبحضور أمير الرياض.. إحسان تحتفي بالمحسنين

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ تحتفي المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) اليوم بالمحسنين؛ بإقامة حفل تكريمي بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من مسؤولي الجهات الإشرافية للمنصة.

ويأتي احتفاء المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" بالمحسنين في إطار ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالعمل الخيري، والدعم المستمر الذي تحظى به المنصة من سمو ولي العهد؛ بما يُعظّم أثر القطاع الخيري بالمملكة في الفئات المحتاجة، حيث تسعى المنصة إلى تعزيز قيم التكاتف، وعمل الخير عبر خدماتها وبرامجها ومبادراتها؛ ومنها تقديم الشكر لكل من تبرع وساهم في توسيع أثر المنصة في مجالات الخير والمستفيدين منها.

ويأتي هذا الحفل بدعم من الرعاة الرئيسيين للمنصة هم: مصرف الراجحي، و(stc، وتحكم، وثقة.)، فيما بلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) منذ إنشائها وحتى الآن أكثر من مليار و320 مليون ريال، عادت بالنفع على أكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة، حيث تعمل المنصة وفق حوكمة عالية تضمن استقبال ووصول التبرعات بسرعة وموثوقية وشفافية.

وتشرف على منصة إحسان لجنة إشرافية مكونة من إحدى عشرة جهة رسمية، تضم كلاً من: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية.