برعاية وزير الداخلية.. "القحطاني" يفتتح فعاليات ندوة الحج للخدمات الطبية

وذكر أنه وبتوجيهات مستمرة من قبل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يتواصل العمل لتقديم سبل الرعاية والسلامة لضيوف الرحمن، التي تتوافق مع ما تقوم به المملكة من جهود عظيمة في هذا الشأن، مشيداً بهذه الندوة التي تواكب التطورات الحاصلة في تقديم الرعاية الصحية وتطبيق أفضل الممارسات الصحية والإدارية مما ينعكس على تجربة صحية أكثر تميزاً.