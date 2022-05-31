برعاية ولي العهد.. اختتام فعاليات المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير

اختُتمت مساء اليوم فعاليات المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي أُقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وافتُتح من قِبل وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الذي نظمه المركز بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة خلال المدة من 29 - 31 مايو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 80 عارضًا و90 متحدثًا من أكثر من 20 دولة ومنظمة، إضافة إلى عقد أكثر من 20 جلسة حوارية وورشة عملية و17 مشاركة خارجية.