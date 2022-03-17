برفقة "عبدالعزيز بن سلمان".. "جونسون" يزور سابك

واطلع على مرافق المركز المصممة على أحدث طراز، التي تعكس مكانة (سابك) العالمية وريادتها في الابتكار.

ورحب رئيس مجلس إدارة (سابك) المهندس خالد بن هاشم الدباغ، برئيس الوزراء البريطاني، وأطلعه على المرافق عالية التقنية، بما في ذلك نموذج مصنع جمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، والابتكارات الرائدة في مجال النقل والرعاية الصحية والبناء والتشييد، وعرض تجربة حية للطباعة ثلاثية الأبعاد.