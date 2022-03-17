برفقة "عبدالعزيز بن سلمان".. "جونسون" يزور سابك

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يرافقه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، بزيارة مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية (سبادك) بالرياض، في إطار زيارة دولته للمملكة العربية السعودية.
واطلع على مرافق المركز المصممة على أحدث طراز، التي تعكس مكانة (سابك) العالمية وريادتها في الابتكار.
ورحب رئيس مجلس إدارة (سابك) المهندس خالد بن هاشم الدباغ، برئيس الوزراء البريطاني، وأطلعه على المرافق عالية التقنية، بما في ذلك نموذج مصنع جمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، والابتكارات الرائدة في مجال النقل والرعاية الصحية والبناء والتشييد، وعرض تجربة حية للطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات مع قطاع الأعمال في المملكة المتحدة، وتطلعه إلى مواصلة تطويرها على كل المستويات.
ورافقه خلال الزيارة وزير الاستثمار البريطاني اللورد جريمستون وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون.
يذكر أن (سابك) تتمتع بحضور قوي في المملكة المتحدة، حيث يقع المقر الرئيس لشركة (SABIC UK Petrochemicals Limited) في مركز ويلتون في تيسايد، بالإضافة إلى مرافق تصنيع وتخزين في ثلاثة مواقع أخرى وهي: ويلتون إنترناشيونال، وتيسبورت، ونورث تيز، بالإضافة إلى مصنع سابك ثورنابي الذي يعد المصنع الوحيد على مستوى العالم لإنتاج الألياف الزجاجية المركبة، التي تعد تقنية فريدة من نوعها حيث تستخدم بشكل أساسي في صناعة الشاحنات الصناعية الثقيلة. كما واصلت سابك جهودها في مصنع تكسير الأوليفينات للوصول إلى مستوى نموذجي يستند إلى أحدث التقنيات، بما يسهم في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية.