"برقيتان" من "القيادة" للملكة "مارجريت الثانية"

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملكة مارجريت الثانية؛ ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.