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"برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد لتهنئة رئيس ناميبيا بذكرى استقلال بلاده

"القيادة" عبرت فيهما عن أطيب التمنيات للشعب الصديق باطراد التقدم والازدهار
"برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد لتهنئة رئيس ناميبيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله

واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس هاجي جينجوب؛ رئيس جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس هاجي جينجوب؛ رئيس جمهورية ناميبيا، بهذه المناسبة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز

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