"برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد لتهنئة رئيس ناميبيا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس هاجي جينجوب؛ رئيس جمهورية ناميبيا، بهذه المناسبة.