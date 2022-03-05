"برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد لرئيس غانا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس غانا بهذه المناسبة.