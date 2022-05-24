برنامج استدامة الطلب و"كاوست" يطلقان تحالف أبحاث للوقود ومواد التشحيم

ويسعى برنامج استدامة الطلب على البترول وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من خلال منصة البحث والتطوير في المملكة بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية إلى تسريع تطوير التقنيات، وخفض انبعاث الغازات الضارة، من خلال تطوير محركات الاحتراق، والوقود منخفض الكربون، وتحسين مواد التشحيم المستخدمة في قطاع النقل، والتركيز على تقليص الانبعاثات الغازية، لضمان مواءمة جهود البحث والتطوير والابتكار حسب الأهداف الاستراتيجية المحددة، والتي تركز على المواد المشتقة من البترول، ودعم الأنشطة المتعلقة بزيادة الوعي بأهداف ومخرجات التحالف في المنصات المحلية والعالمية.