برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم ينهي موسمه الثالث

من جهته، قدّم مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي؛ شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه وتوجيهاته، وللأندية كافة، على تعاونهم بالموافقة على انضمام اللاعبين إلى برنامج الابتعاث في إسبانيا.