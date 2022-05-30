برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم ينهي موسمه الثالث

أنهى برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة موسم 21 - 22 في مدينة سالو الإسبانية الذي شهد عملاً متواصلاً من التدريبات اليومية والمباريات الودية، إضافة إلى المشاركة بفريقين في بطولة كأس الأبطال الدولية بوجود أعرق الفرق الأوروبية، وذلك بهدف تطوير اللاعبين من النواحي كافة.
وكانت إدارة البرنامج قد نجحت في تصدير 17 لاعباً من البرنامج للدوريات الأوروبية بعد توقيعهم عقوداً احترافية مع عددٍ من الأندية في أوروبا بهدف إيجاد فرصة للمواهب السعودية في الملاعب الأوروبية والخروج بجيل محترف يخدم المنتخبات الوطنية في المحافل كافة.
من جهته، قدّم مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي؛ شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه وتوجيهاته، وللأندية كافة، على تعاونهم بالموافقة على انضمام اللاعبين إلى برنامج الابتعاث في إسبانيا.
وأكد "طاشكندي"؛ أن "الجهازين الإداري والفني قدّما عملاً مميزاً طيلة العام مما شهد تطوراً كبيراً في مستويات اللاعبين حسبما هو مخطط له في رسالة وأهداف البرنامج".