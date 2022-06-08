برنامج الربط الجوي يدعم "السعودية" لتشغيل 4 وجهات دولية مباشرة جديدة من وإلى المملكة

أبرمت الخطوط السعودية، والبرنامج الوطني للربط الجوي، بمقرها في جدة اليوم، اتفاقية يتم بموجبها تشغيل رحلات جوية مباشرة بين المملكة وأربع وجهات دولية جديدة خلال العام الجاري 2022م، وتوفير ما يزيد على 60 ألف مقعد سنويًّا في إطار تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للربط الجوي المتمثلة في تمكين وتعزيز الربط الجوي في المملكة، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستهدفة، وزيادة مشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة والتعاون لدعم نمو السياحة في المملكة.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للربط الجوي خليل لمرابط، والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم الخطوط السعودية بتشغيل رحلاتها المباشرة بين كل من الرياض وزيورخ في سويسرا، وجدة وبرشلونة في إسبانيا، بالإضافة إلى وجهتين إضافيتين سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وأوضح الكابتن إبراهيم الكشي، أن هذه الاتفاقية تتواكب مع أحد أبرز مستهدفات "المملكة" المتمثلة في ربط العالم بالمملكة من خلال التوسع في التشغيل إلى وجهات دولية جديدة، مع الحرص على توفير المزيد من الرحلات والسعة المقعدية لوجهاتها الحالية التي تجاوزت 100 وجهة مؤخرًا بعد إطلاق عدد من الوجهات الجديدة في الأشهر الماضية.
من جانبه، أكد خليل لمرابط، أن الرحلات الجديدة المباشرة ما بين إسبانيا وسويسرا إلى المملكة؛ ستسهم إيجابًا في خلق خيارات سفر إضافية من خلال توفير خيارات أكثر ملاءمة للسفر وتجربة السياحة السعودية؛ مضيفًا أن هذه الشراكة ستوفر فرصة واعدة لنمو إضافي للربط الجوي والذي يسهم في دعم قطاع السياحة في المملكة.