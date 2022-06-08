برنامج الربط الجوي يدعم "السعودية" لتشغيل 4 وجهات دولية مباشرة جديدة من وإلى المملكة

وأوضح الكابتن إبراهيم الكشي، أن هذه الاتفاقية تتواكب مع أحد أبرز مستهدفات "المملكة" المتمثلة في ربط العالم بالمملكة من خلال التوسع في التشغيل إلى وجهات دولية جديدة، مع الحرص على توفير المزيد من الرحلات والسعة المقعدية لوجهاتها الحالية التي تجاوزت 100 وجهة مؤخرًا بعد إطلاق عدد من الوجهات الجديدة في الأشهر الماضية.