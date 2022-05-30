برنامج تنمية اليمن يناقش مع صندوق الطرق تنسيق مشروعات النقل

التقى مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، المهندس أحمد مدخلي، أمس، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بمحافظة عدن، المهندس معين محمد الماس.
وشهد اللقاء مناقشة تنسيق الأعمال بين الصندوق والبرنامج فيما يتعلق بمشاريع الطرقات، وبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، إضافةً إلى مناقشة أعمال "صندوق صيانة الطرق والجسور" في الطريق البديل لطريق عقبة هيجة العبد.
وأثنى المهندس معين محمد الماس على مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل والتي كان آخرها بدء الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد في تعز.