برنامج تنمية اليمن يناقش مع صندوق الطرق تنسيق مشروعات النقل

التقى مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، المهندس أحمد مدخلي، أمس، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بمحافظة عدن، المهندس معين محمد الماس.