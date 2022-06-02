برنامج خادم الحرمين للابتعاث.. تَعَرف على التخصصات المتاحة للتسجيل في "مسار إمداد"

كشف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن التخصصات المتاحة للتسجيل في (مسار إمداد).
وأضاف البرنامج عبر إنفوجرافيك نَشَره على حسابه بتويتر، اليوم الخميس، أن مسار "إمداد" يستهدف ابتعاث الطلاب والطالبات في المجالات المطلوبة لسوق العمل ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير.
وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، يوم الاثنين 4 شعبان 1443هـ الموافق 7 مارس 2022، والتي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث، تُساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، من خلال ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية في العالم في مختلف المجالات والدول حسب التصنيفات العالمية، في إطار رؤية المملكة 2030.
وأوضح البرنامج أن من بين التخصصات المطلوبة، الاقتصادُ والمحاسبة ونظم المعلومات الجنائية والإدارية والمحاسبية، وإدارة المخاطر المالية والعلوم الاكتوارية، والهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والمدنية، والتخصص العمراني، وهندسة الطيران والبحرية والملاحة الفضائية، والبيئة والبتروكيماويات وهندسة النفط والغاز الطبيعي، وإدارة الضيافة والفعاليات، وعلم الوراثة والمناعة وعدد من التخصصات الأخرى.