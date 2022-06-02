برنامج خادم الحرمين للابتعاث.. تَعَرف على التخصصات المتاحة للتسجيل في "مسار إمداد"

وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، يوم الاثنين 4 شعبان 1443هـ الموافق 7 مارس 2022، والتي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث، تُساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، من خلال ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية في العالم في مختلف المجالات والدول حسب التصنيفات العالمية، في إطار رؤية المملكة 2030.