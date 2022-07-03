"برنامج خادم الحرمين" يعلن بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن بدء إصدار قرارات الابتعاث لعـدد من المرشّحين في أربعة مسارات.
وأوضح البرنامج أنه يمكن تأكيد الترشيح وإصدار القرار باتّباع عدد من الخطوات.
وحدد البرنامج خطوات إصدار قرار الابتعاث بتأكيد الترشيح بعد وصول رسالة الترشيح المبدئي عبر البريد الإلكتروني، من خلال الدخول إلى بوابة طالب وقبول الطلب لتلقي تأكيد الترشيح.
ولفت البرنامج في إنفوجراف على حسابه بتويتر إلى أن الخدمات المتاحة للطالب المرشح هي تحديد الملف الشخصي للطالب والمرافقين، وطلب خطاب التعريف، وضمان مالي بغرض القبول.
وفي خطوة إصدار قرار الابتعاث يمكن الحصول على القرار رسمياً من خلال أيقونة "الراغبون بالدراسة" ثم أيقونة "إصدار قرار الابتعاث" والتأكد من دقة البيانات قبل الإرسال.
ونوه البرنامج بضرورة الحرص على تأكيد قبول الترشيح خلال المدة المحددة؛ حتى لا يتعرض الطلب للإلغاء آلياً.