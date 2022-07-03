"برنامج خادم الحرمين" يعلن بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين

ولفت البرنامج في إنفوجراف على حسابه بتويتر إلى أن الخدمات المتاحة للطالب المرشح هي تحديد الملف الشخصي للطالب والمرافقين، وطلب خطاب التعريف، وضمان مالي بغرض القبول.