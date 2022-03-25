برنامج خدمة ضيوف الرحمن يجسد تعاون 70 جهة حكومية وخاصة في مؤتمر خدمات الحج

وأشار إلى أن البرنامج أخذ الزائر في جولة على الدراسة التي شملت 192 نقطة اتصال مع ضيوف الرحمن، حُددت بناءً على دراسات ميدانية لكل محطة يمر بها الحاج والمعتمر، كما استطلع آراء ما يزيد على 20 ألف مسلم في أكثر من 20 دولة و135 مدينة، للتعرُّف على تطلعاتهم، والتحديات التي قد تواجههم عند زيارة المملكة وتأدية المناسك، لينتقل بعدها للتعرف على جميع محطات ضيف الرحمن منذ أن يبدأ في التفكير بزيارة المملكة لأداء العمرة حتى العودة إلى بلاده، ابتداءً بتغير وتسهيل نظام التأشيرات ورقمنتها، مروراً بتطوير المطارات، وحتى تنويع خيارات التنقل، وصولاً إلى أداء النسك براحة وطمأنينة، ومن ثم ثراء رحلته الدينية والثقافية بزيارة المواقع التاريخية الإسلامية.