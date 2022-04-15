برنامج "سكني": 55 ألف أسرة تسكن منازلها خلال الربع الأول 2022

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف "سكني" خلال العام 2022 استفادة 180 ألف أسرة من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وتقديم 100 ألف قرض مدعوم.