برنامج "سوق العمل" يناقش في ختام موسمه الأول قضايا هروب العمالة

يختتم برنامج سوق العمل حلقاته قبل شهر رمضان؛ إذ سيتوقف البرنامج بعد عرض الحلقة السابعة عشرة، ويعاود عرض حلقاته بعد عيد الفطر، وسوف تتناول الحلقة موضوع قضايا هروب العمالة؛ حيث يحل محمد الملحم نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيكال للموارد البشرية، ومحمد المصري الأمين العام للجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، ضيفين في الاستوديو في فقرة الملف. وسيتحدثان عن قضايا الهروب وتأثيرها على جاذبية قطاع الموارد البشرية، وكذلك المخاطر الأمنية والمجتمعية على من يستخدم تلك العمالة المخالفة، وأثر تلك الممارسات على سمعة وصورة المملكة الذهنية، بالإضافة إلى دور شركات الموارد البشرية في التوعية بالأخطار والآثار المترتبة على التعامل مع العمالة غير النظامية.