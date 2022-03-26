برنامج "سوق العمل" يناقش في ختام موسمه الأول قضايا هروب العمالة

يختتم برنامج سوق العمل حلقاته قبل شهر رمضان؛ إذ سيتوقف البرنامج بعد عرض الحلقة السابعة عشرة، ويعاود عرض حلقاته بعد عيد الفطر، وسوف تتناول الحلقة موضوع قضايا هروب العمالة؛ حيث يحل محمد الملحم نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيكال للموارد البشرية، ومحمد المصري الأمين العام للجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، ضيفين في الاستوديو في فقرة الملف. وسيتحدثان عن قضايا الهروب وتأثيرها على جاذبية قطاع الموارد البشرية، وكذلك المخاطر الأمنية والمجتمعية على من يستخدم تلك العمالة المخالفة، وأثر تلك الممارسات على سمعة وصورة المملكة الذهنية، بالإضافة إلى دور شركات الموارد البشرية في التوعية بالأخطار والآثار المترتبة على التعامل مع العمالة غير النظامية.
أما فقرة الحدث، فستكون حول إقامة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لمعرض "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل"، وخلال الفقرة يحل سليمان الرميخان مدير التواصل المجتمعي في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد الشريف موظف من ذوي الإعاقة بشركة بي إيه إي سيستمز؛ حيث سيتحدث "الرميخان" عن فكرة إنشاء المعرض وأهدافه وأهمية دعم ذوي الإعاقة، وكيفية التعاون مع الجهات المختلفة لدعم ذوي الإعاقة.
من ناحيته سيركز "الشريف" على تجربته الشخصية في عالم التوظيف وأهم الممكنات التي تساهم في تمكين ذوي الإعاقة.
وتتوالى فقرات البرنامج؛ حيث تتنوع ما بين موجز أخبار القطاع، وجديد الأرقام والإحصائيات، بالإضافة إلى سؤال الاستطلاع الميداني، الهادف إلى سماع صوت الشارع بخصوص كل قضايا وملفات قطاع الموارد البشرية.
جدير بالذكر أن برنامج سوق العمل هو المنصة الإعلامية الأولى التي تعرض بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، ويُبَث في العاشرة من مساء كل سبت على "روتانا خليجية".