"برنامج صُنِع في السعودية" يستعرض دوره في تطوير قدرات روّاد الأعمال ضمن "ملتقى نصنع الاستدامة"

وضمت فعاليات الملتقى جلسات حوارية جمعت ممثلي الجهات الصناعية الحكومية وروّاد ورائدات الأعمال، إضافة إلى اختيار أبرز المشروعات الصناعية الريادية في المملكة، التي شاركت في ورش عمل خلال الملتقى، أبرزها "التغليف والتعبئة"، و"الأكواب الفخارية من أيدينا إلى مقاهينا"، و"اعتماد وتصدير بُن القهوة كثروة محلية"، بهدف نقل الخبرات التي اكتسبها منسوبو هذه المشروعات للفئات المُستفيدة من شباب وشابات الأعمال.