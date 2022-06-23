"برنامج صُنِع في السعودية" يستعرض دوره في تطوير قدرات روّاد الأعمال ضمن "ملتقى نصنع الاستدامة"

شاركت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" مُمثلة بـ"برنامج صُنِع في السعودية" في ملتقى "نصنع الاستدامة"، تحت شعار "نصنع الاستدامة.. نصنع لنُصدِّر" الخاص بتنمية المشروعات الوطنية الذي أُقيم في مقر "صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي" في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، برعاية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وبمشاركة روّاد أعمال المشروعات الصناعية.
وضمت فعاليات الملتقى جلسات حوارية جمعت ممثلي الجهات الصناعية الحكومية وروّاد ورائدات الأعمال، إضافة إلى اختيار أبرز المشروعات الصناعية الريادية في المملكة، التي شاركت في ورش عمل خلال الملتقى، أبرزها "التغليف والتعبئة"، و"الأكواب الفخارية من أيدينا إلى مقاهينا"، و"اعتماد وتصدير بُن القهوة كثروة محلية"، بهدف نقل الخبرات التي اكتسبها منسوبو هذه المشروعات للفئات المُستفيدة من شباب وشابات الأعمال.
وشارك ضمن فعاليات الملتقى المدير العام لـ"برنامج صنع في السعودية" فيصل المغلوث في جلسة حوارية بعنوان: "تطوير المُنتجات المحلية للتصدير والمُنافسة عالمياً"، تطرق فيها لأهمية ودور رواد الأعمال في تطوير قدرات المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته التصديرية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر، مستعرضًا دور "الصادرات السعودية" في توفير الفرص ومعالجة تحدّيات الإنتاج المحلي والتصدير للخارج، والفرص والمزايا التي يوفرها "صنع في السعودية" وآلية ومتطلبات الانضمام إليه ومزاياه.