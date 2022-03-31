برنامج مسابقات دينية يجمع تلاوة القرآن والأذان عبر شاشة "السعودية" في رمضان

ويتنافس المشاركون في 19 حلقة يومياً تنطلق مع غرة الشهر الكريم وتنقسم التصفيات إلى ثلاث مراحل، التصفيات الأولى ينقسمون إلى فئتين، 18 متسابقاً في تلاوة القرآن و18 متسابقاً في فئة الأذان وسيتأهل من كل فئة 12 مشتركاً لتصفيات ربع النهائي، ومن ثم يستمر التنافس ليصل إلى ستة مشتركين من كل فئة لمرحلة نصف النهائي، وفي الجزء الأخير من البرنامج سيتأهل أفضل أربعة قراء وأربعة مؤذنين للنهائي، ويخضع كل مشترك حينها لآخر اختبار أمام لجنة التحكيم قبل أن يعلن اسم الفائز في كل فئة.