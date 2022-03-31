برنامج مسابقات دينية يجمع تلاوة القرآن والأذان عبر شاشة "السعودية" في رمضان

يشهد شهر رمضان المبارك انطلاق برنامج عطر الكلام عبر القناة السعودية الذي سيكون أول برنامج مسابقات يجمع تلاوة القرآن والأذان، فيما شارك في التصفيات أكثر من 40 ألف متسابق، كما تميزت هيئة الإذاعة والتلفزيون باختيار وقت ذهبي للبرنامج وهو قبل موعد أذان المغرب.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي في حفل إطلاق أضخم دورة برامجية لشهر رمضان 2022، أن الشراكات النوعية من شأنها إثراء الدورة البرامجية، مستشهداً بشراكة هيئة الإذاعة والتلفزيون مع الهيئة العامة للترفيه لبث برنامج عطر الكلام الذي يجمع عدداً من المتنافسين من القراء والمؤذنين في العالم والذي يأتي بدعم واهتمام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مقدماً شكره له على دعمه وحرصه على تنفيذ الفكرة من خلال قنوات الوطن واختيارها لتكون منصة انطلاق البرنامج الأضخم للمسابقات الدينية في العالم الإسلامي.
وتهدف مسابقة عطر الكلام إلى إبراز الأصوات الجميلة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان، وتقدر القيمة الإجمالية للجوائز بنحو 12 مليون ريال سعودي (3.2 ملايين دولار)، لتكون أكبر جائزة في تلاوة القرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، ومن أكبر الجوائز عالميًّا التي تستهدف أصحاب المواهب في مجالاتهم.
وتشمل جوائز أجمل تلاوة للقرآن الحاصل على المركز الأول 5 ملايين ريال، والثاني مليوني ريال، والثالث مليون ريال، والرابع نصف مليون ريال، كما تشمل جوائز مسابقة أجمل أذان الحاصل على المركز الأول مليوني ريال، والثاني مليون ريال، والثالث نصف مليون ريال، والرابع 250 ألف ريال.
وتتكون لجنة التحكيم من 5 أعضاء ثابتين، منهم الشيخ مشاري العفاسي والشيخ عادل الكلباني، والشيخ محمود عكاوي والبهلول سعيد أبو عرقوب والدكتور طه عبدالوهاب، يقومون بتقييم أداء كل مشترك، وفي نهاية الحلقة وقبل الإعلان عن النتائج، تجتمع لجنة التحكيم مع اللجنة الاستشارية ليتناقشوا حول أداء المشتركين بتقرير يعرض قبل تصويت اللجنة على المسرح، وفي كل حلقة يُستبعد كل مشترك حصل على أقل عدد أصوات في كل فئة.
وتتميز المسابقة بمعاييرها الدقيقة ولجنة تحكيمها التي تعزز التنافسية عبر مراحل وتصفيات يتم من خلالها وصول الموهوبين المؤهلين للمراحل النهائية، وتتشكل اللجنة من نخبة متخصصة في تحكيم المسابقات القرآنية، تضم مؤذنين من الحرمين الشريفين، وكبار قراء العالم، وأشهر محكّمي المسابقات الدولية.
ويعد البرنامج تجربة إسلامية ثرية ومتنوعة هدفها الأسمى تشجيع الناشئة على الإقبال على التلاوة والترتيل، والتعريف بجماليات الإسلام وسماحته وتراثه.
ويتنافس المشاركون في 19 حلقة يومياً تنطلق مع غرة الشهر الكريم وتنقسم التصفيات إلى ثلاث مراحل، التصفيات الأولى ينقسمون إلى فئتين، 18 متسابقاً في تلاوة القرآن و18 متسابقاً في فئة الأذان وسيتأهل من كل فئة 12 مشتركاً لتصفيات ربع النهائي، ومن ثم يستمر التنافس ليصل إلى ستة مشتركين من كل فئة لمرحلة نصف النهائي، وفي الجزء الأخير من البرنامج سيتأهل أفضل أربعة قراء وأربعة مؤذنين للنهائي، ويخضع كل مشترك حينها لآخر اختبار أمام لجنة التحكيم قبل أن يعلن اسم الفائز في كل فئة.
وسعت هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى التمسك بمنهج الالتزام بمعايير عالية الدقة في اختيار البرامج المعنية، بما يناسب ثقافة وذوق العائلة والأفراد والمجتمع ككل، حيث تسعى جاهدة في أن يتسم المحتوى بالثراء وأن يحقق الرسالة السامية الموجهة بهذا الصدد، بطريقة تراعي حاجة المشاهدين.