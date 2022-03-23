بروكسل.. "الربيعة" يبحث ووزراء أكبر 10 دول مانحة تحديات العمل الإنساني

من جانب آخر، عقد الربيعة على هامش المؤتمر عدة اجتماعات مع كل من المدير العام المساعد للمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية للمفوضية الأوروبية الدكتور مايكل كوهلر، ورئيس بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، ومبعوث مكافحة المجاعة والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية البريطانية نيك داير، والمدير العام لإدارة الشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية بمملكة السويد السفير كارل سكاو، ونائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي المهندس سعد بن محمد العريفي.