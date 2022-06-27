بريطانيا تعلن إلغاء شرط التأشيرة المسبقة لمواطني السعودية والخليج

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "هذه الخطوة تعني أن دول الخليج ستكون من بين أولى الدول في العالم التي تستفيد من اتفاقيات (ETA) للسفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة، وهي الاتفاقيات التي يستفيد منها مواطنو الولايات المتحدة وكندا حتى الآن".