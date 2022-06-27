بريطانيا تعلن إلغاء شرط التأشيرة المسبقة لمواطني السعودية والخليج

أعلنت حكومة المملكة المتحدة أن المواطنين السعوديين لن يكونوا مطالَبين بالتقدُّم للحصول على تأشيرة قبل زيارة بريطانيا بدءًا من العام المقبل 2023.
وذكر بيان وزارة الداخلية البريطانية أنه سيتم العام المقبل طرح مخطط تصاريح السفر الإلكترونية الجديد، وسينضم المواطنون السعوديون والخليجيون إلى المواطنين الأمريكيين والكنديين للاستفادة من التعديلات الجديدة للسفر دون الحاجة لتأشيرة.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "هذه الخطوة تعني أن دول الخليج ستكون من بين أولى الدول في العالم التي تستفيد من اتفاقيات (ETA) للسفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة، وهي الاتفاقيات التي يستفيد منها مواطنو الولايات المتحدة وكندا حتى الآن".