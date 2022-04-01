"بر الشرائع" تدعو المحسنين إلى التبرع لمشروع "فطر صائمًا بمكة"

ودعت الجمعية إلى المساهمة بالتبرع لمشروع "فطر صائمًا بمكة"، من منطلق تطبيق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من فطر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا".