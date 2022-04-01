"بر الشرائع" تدعو المحسنين إلى التبرع لمشروع "فطر صائمًا بمكة"

أطلقت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة مشروع "فطر صائمًا بمكة" بـ ١٠ ريالات في ساحات المسجد الحرام، وذلك تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريح رقم (702).
ودعت الجمعية إلى المساهمة بالتبرع لمشروع "فطر صائمًا بمكة"، من منطلق تطبيق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من فطر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا".
وأوضحت أنها جندت لمشروع إفطار صائم 20 موظفًا و100 متطوع ومتطوعة يعملون على تأمين وجبات "ساخنة وجافة" يوميًا لتفطير الصائمين.
وحددت الجمعية منافذ لتوزيع الوجبات الجافة في ساحات المسجد الحرام، كما سيتم توزيع الوجبات الساخنة لتصل إلى أيدي الأرامل والأيتام بمكة المكرمة.
وأشارت إلى أن قيمة الوجبة الواحدة 10 ريالات، وتستهدف 150 ألف وجبة صائم.
وحددت للمساهمين أسهمًا للبذل والعطاء: سهم الفرد 100 ريال، وسهم الوالدين 300 ريال، وسهم العائلة 900 ريال.
وقالت الجمعية: اغتنم شرف المكان والزمان للمساهمة في المشروع، علمًا أن التحويل على الحساب المخصص لمشروع "إفطار صائم" ببنك الراجحي 103608010500078 وللتحويل من بنوك أخرى SA5480000103608010500078 أو عبر المتجر الإلكتروني: 2u.pw/SUzBt
ويمكن التواصل مع الجمعية مباشرةً عبر "الواتس آب" : http://wa.me/966566648702 " فطر صائمًا بمكة" أجر الزمان والمكان".