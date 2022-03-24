"بر الشرائع" تطلق مشروعًا لتفطير الصائمين في شهر رمضان بساحات المسجد الحرام

أطلقت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريح رقم (702)، مشروع "فطر صائمًا بمكة"، وذلك من منطلق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من فطر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا".