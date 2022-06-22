"بِر الشرقية" تُحدد أسعار الأضاحي وتفتح باب الحجز للمضحين

أعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، فتح باب حجز المُضحين بالمنطقة لعام 1443هـ.
وقال مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للجمعية فيصل المسند: إن أسعار الأضاحي هذا العام ببرنامج "أضاحي" الذي تنفذه الجمعية في مختلف فروعها المنتشرة بالشرقية، تبدأ من 1390 ريالاً للسواكني و1940 ريالاً للنعيمي.
وأضاف "المسند" أن البرنامج يسعى لإحياء شعيرة الأضحية والتيسير على المضحي في أداء الشعيرة.
وأشار إلى أن نجاح هذه التجربة المميزة في الأضاحي، بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالشرقية الأمير سعود بن نايف.
وأوضح أن الأمير سعود بن نايف، وجّه بالتيسير على المضحين من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج التي تخدم أفراد المجتمع وتحقق التنمية بالمنطقة.
ونوّه إلى نجاح تجربة برنامج "زكاة الفطر الموحد" الذي جاء بتوجيه أمير الشرقية، وضمّ هذا العام 35 جمعية خيرية بالمنطقة، و136 مركزًا لاستقبال وتوزيع زكاة الفطر، ونجح في توزيع 365.582 فطرة على ما يقارب 14.171 أسرة في الشرقية.
وأوضح "المسند" أن الأضحية هذا العام ستوزع كاملة على الفقير دون تقسيمها، تحت شعار: "بقيت كلها".
ودعا "المسند" أهالي المنطقة الشرقية الراغبين في أداء شعيرة الأضحية زيارة متجر أضاحي لحجز أضحيتهم من خلاله إلكترونيًا بيسر وسهولة عبر الرابط: https://adahi.alber.org.sa/#reserved
وقال: إن برنامج الأضاحي يوزع لحوم الأضاحي على المستحقين والمحتاجين المسجلين لدى الجمعية وفروعها؛ لضمان أحقية استحقاقهم للحوم الأضحية ووصول اللحوم لمستحقيها الفعليين.
ولفت إلى أن البرنامج أطلق لجنة لإجراء الكشف الأولي عن الأضاحي وعن الموردين المؤهلين لدخول المناقصة، موضحًا أن اللجنة تواصلت مع الموردين وسلمتهم الشروط الخاصة للأضاحي.
وأكد "المسند" أن لجنة الأضاحي، كشفت الأسبوع الماضي عن المسالخ من أجل بيان مدى إقرارها ومناسبتها للذبح، بحيث يكون الذبح مرخصًا ومطابقًا للمواصفات من تهوية المكان والإضاءة ونظافة بجودة عالية.
كما تراعي اللجنة في فحصها الجوانب الشرعية للأضحية وتسعى لتعيين مشرفين على الأضاحي للإشراف على عملية الذبح؛ للتأكد من أن عملية الذبح لا تتم إلا في وقتها الشرعي ليتم نقل الأضحية لمقرات التوزيع، ومن ثم إرسال رسائل نصية للمضحي الذي وكَل الجمعية، تفيده بأنه تم ذبح أضحيته ليقوم المضحي بعدها بالتحلل.
وذكر "المسند" أن برنامج "أضاحي" الذي تطلقه الجمعية سنويًا حقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي؛ حيث وزع البرنامج 75 طن لحوم، استفاد منها 4603 أُسر بالمنطقة الشرقية، بإجمالي 150 عاملاً بين طبيب وقصاب وعمال ومشرفين، عملوا 4603 ساعات.