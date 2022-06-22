"بِر الشرقية" تُحدد أسعار الأضاحي وتفتح باب الحجز للمضحين

كما تراعي اللجنة في فحصها الجوانب الشرعية للأضحية وتسعى لتعيين مشرفين على الأضاحي للإشراف على عملية الذبح؛ للتأكد من أن عملية الذبح لا تتم إلا في وقتها الشرعي ليتم نقل الأضحية لمقرات التوزيع، ومن ثم إرسال رسائل نصية للمضحي الذي وكَل الجمعية، تفيده بأنه تم ذبح أضحيته ليقوم المضحي بعدها بالتحلل.