"بر العويلة" تطلق مشروع "نُطعمهم ونسقيهم" لسد احتياج الأسر المتعففة

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة بالعويلة المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1232)، مشروعها تحت مسمى "نُطعمهم ونسقيهم"، والذي يهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأيتام والفقراء والأرامل والمطلقات والأسر المتعففة من خلال تقديم ثلاثة أنواع من العون وهي إطعام الطعام وسقيا الماء وتفريج الكرب عملاً بحديث "ما نقص مال من صدقة".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ زايد ثواب السبيعي، أن هذا المشروع يأتي لسد احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة القاطنين في مركز العويلة بمحافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة من الأرامل والأيتام والمطلقات والمهجورات والمعلقات وأسر السجناء، تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة، وتقديم الدعم لها مع قرب شهر رمضان المبارك والذي يكثر فيه احتياجات الأسر.

وأبان "السبيعي" أن الجمعية تسعى من خلال هذا المشروع الخيري إلى توفير المتطلبات اللازمة من المواد الغذائية والسقيا للأسر المسجلة بكشوفات الجمعية الرسمية، وتحتوي السلال على أصناف متنوعة يتم توزيعها في شهري شعبان ورمضان المبارك القادم تخفيفًا على الأسر وتهيب الجميع على المشاركة في الأجر الكبير من إطعام المحتاجين الذي حثّ عليه ديننا الحنيف.

وأضاف أن الجمعية حددت أسهم المشاركة في المشروع من خلال الأسهم الثلاثة الآتية: سهم الفرد بـ 100 ريال، وسهم الوالدين بـ 200 ريال، وسهم الأسرة بـ 300 ريال، ويمكن المساهمة في المشروع بأي مبلغ من خلال الحساب البنكي الخاص بالمشروع في مصرف الراجحي (181608010750058) أو من خلال متجر الجميعة: (https://biralaweela.com/) وللتواصل للجمعية من خلال الجوال (0556444301).