"بر جدة" تسند مسؤولية إدارة محفظة الأصول العقارية لـ"مفاز العربية"

وعن فكرة المشروع تَحَدث الدكتور سهيل قاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية قائلًا: "تعد جمعية البر من أقدم الجمعيات المختصة في المجال الخيري في المملكة العربية السعودية، ولا يخفى على أحد أنها كحال جميع أوجه العمل الخيري، تعتمد في عملها على التبرعات، ومنذ فترة طويلة ونحن ندرس العديد من الخيارات التي نستطيع من خلالها القيام بمبادرة أو مشروع يحقق عائدًا ماليًّا مستدامًا للجمعية، يغطي جزءًا كبيرًا من حاجة الجمعية المالية لمواصلة مسيرتها والمحافظة على ريادتها في الأعمال الخيرية والمجتمعية؛ وهو ما تؤكده رؤية المملكة 2030 بالاهتمام بالموارد المستدامة.