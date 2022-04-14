"بر يلملم": اغتنم فضل الزمان والمكان في تفطير ضيوف الرحمن الصائمين بساحات الحرم
دعت جمعية البر الأهلية بيلملم المحسنين للالتحاق بركب المتبرعين لمشروع إفطار صائم الذي يجري تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك في ساحات المسجد الحرام، واغتنام الأجر في هذا الشهر الفضيل، واغتنام شرف الزمان والمكان ومضاعفة الحسنات، مستشهدين بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئًا".
وتفصيلاً، قال رئيس الجمعية أحمد علي محيا الحسيني: "الجمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (379) ومصرحة من شؤون الحرمين لتنفيذ إفطار صائم في ساحات الحرم برقم تصريح (1443090053)".
وأكد "أن ما تقدمه الجمعية من خدمات للمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام لا يعد كونه واجبًا يتحتم علينا جميعًا المشاركة فيه، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لخدمة ضيوف الرحمن، وإننا نتشاطر المسؤولية مع حكومتنا الرشيدة في القيام بخدمتهم من مختلف جنسياتهم وأعراقهم".
ودعا أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين للمساهمة في المشروع بتفطير صائم واحد طيلة أيام الشهر بقيمة 360 ريالاً أو خمسة صائمين بقيمة 1800 ريال، أو 10 صائمين بقيمة 3600 ريال أو بأي مبلغ، مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.
وأفاد بأن الجمعية خصصت الحسابات التالية لاستقبال التبرعات:
* للتبرع عبر حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم (228608010200232)
* البنك الأهلي السعودي رقم (00300000979205)
* بنك البلاد (999121746870004)
وتم تخصيص رقم هاتف لاستقبال استفسارات الداعمين والمتبرعين، هو (0555155101)
* واتساب wa.me/966555155101
* متجر الجمعية: https://yalmlmbir.com/BaVWKl
سائلاً المولى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.