"بر يلملم": اغتنم فضل الزمان والمكان في تفطير ضيوف الرحمن الصائمين بساحات الحرم

دعت جمعية البر الأهلية بيلملم المحسنين للالتحاق بركب المتبرعين لمشروع إفطار صائم الذي يجري تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك في ساحات المسجد الحرام، واغتنام الأجر في هذا الشهر الفضيل، واغتنام شرف الزمان والمكان ومضاعفة الحسنات، مستشهدين بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئًا".