"بر يلملم" تحث المساهمين على التبرع لتوزيع وجبات إفطار صائم بساحات الحرم المكي

أعلنت جمعية البر الخيرية بيلملم تحقيق 10 ٪ من مشروع إفطار صائم الذي يجري تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك بساحات المسجد الحرام ودعت المحسنين المبادرة بالتبرع واغتنام الأجر في هذا الشهر الفضيل واغتنام شرف الزمان والمكان ومضاعفة الحسنات، مستشهدين بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئًا".
وتفصيلاً؛ قال رئيس الجمعية أحمد علي محيا الحسيني؛ إن جمعية البر الأهلية بيلملم فتحت الباب أمام المساهمين والمتصدقين للمشاركة في هذا المشروع، الذي تنفذه الجمعية خلال شهر رمضان المبارك في ساحات المسجد الحرام؛ لإفطار الصائمين من زوار المسجد الحرام والمعتمرين.
ودعا أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين للمساهمة في المشروع بتفطير صائم واحد طيلة أيام الشهر بقيمة 360 ريالاً أو خمسة صائمين بقيمة 1800 ريال أو عشرة صائمين بقيمة 3600 ريال أو بأي مبلغ مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.
وأفاد مدير الجمعية يحيى علي الفهمي بأن الجمعية خصصت الحسابات الآتية لاستقبال التبرعات:
* للتبرع عبر حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم ( 228608010200232 )
* البنك الأهلي السعودي رقم ( 00300000979205 )
* بنك البلاد ( 999121746870004 )
وتم تخصيص رقم هاتف لاستقبال استفسارات الداعمين والمتبرعين، هو ( 0555155101 )
* واتساب wa.me/966555155101
* متجر الجمعية: https://yalmlmbir.com/BaVWKl
ودعا "الفهمي" الجميع للمساهمة في هذا المشروع، واستثمار مواسم الطاعات وأوقات النفقات، وخصوصًا أن المشروع يُنفَّذ في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وينطلق في هذا الوقت المبارك؛ لينال شرف الزمان والمكان.