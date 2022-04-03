"بر يلملم" تحث المساهمين على التبرع لتوزيع وجبات إفطار صائم بساحات الحرم المكي

أعلنت جمعية البر الخيرية بيلملم تحقيق 10 ٪ من مشروع إفطار صائم الذي يجري تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك بساحات المسجد الحرام ودعت المحسنين المبادرة بالتبرع واغتنام الأجر في هذا الشهر الفضيل واغتنام شرف الزمان والمكان ومضاعفة الحسنات، مستشهدين بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئًا".