"بر يلملم" تدعو المحسنين للالتحاق بركب المتبرعين لإفطار الصائمين بالحرم

دعت جمعية البر الأهلية بيلملم، المحسنين إلى الالتحاق بركب المتبرعين لمشروع إفطار صائم الذي جرى تنفيذه خلال أيام الشهر المبارك بساحات المسجد الحرام واغتنام الأجر في هذا الشهر الفضيل، واغتنام شرف الزمان والمكان ومضاعفة الحسنات، مستشهدين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطّر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئًا".
وتفصيلاً، كشف رئيس الجمعية أحمد علي محيا الحسيني: بأن الجمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (379) ومصرحة من شؤون الحرمين لتنفيذ إفطار صائم في ساحات الحرم برقم تصريح (1443090053)، وإن ما تقدمه الجمعية من خدمات للمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام لا يعدو كونه واجباً يتحتم علينا جميعاً المشاركة فيه، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لخدمة ضيوف الرحمن، وإننا نشارك المسؤولية مع حكومتنا الرشيدة في القيام بخدمتهم من مختلف جنسياتهم وأعراقهم.
ودعا أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين للمساهمة في المشروع بتفطير صائم واحد بـ12 ريالًا، أو لك ولعائلتك بقيمة 48 ريالًا، أو تفطير 30 صائمًا بقيمة 360 ريالًا أو 150 صائمًا بقيمة 1800 ريال، أو تفطير سفرة بالعشر الأواخر بقيمة 3600 ريال، أو بأي مبلغ مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.
وأفاد بأن الجمعية خصصت الحسابات الآتية لاستقبال التبرعات للتبرع عبر حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم (228608010200232) البنك الأهلي السعودي رقم (00300000979205) بنك البلاد (999121746870004) وتم تخصيص رقم هاتف لاستقبال استفسارات الداعمين والمتبرعين، هو (0555155101) واتساب و متجر الجمعية: سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.