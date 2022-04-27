"بر يلملم" تدعو المحسنين للالتحاق بركب المتبرعين لإفطار الصائمين بالحرم

دعت جمعية البر الأهلية بيلملم، المحسنين إلى الالتحاق بركب المتبرعين لمشروع إفطار صائم الذي جرى تنفيذه خلال أيام الشهر المبارك بساحات المسجد الحرام واغتنام الأجر في هذا الشهر الفضيل، واغتنام شرف الزمان والمكان ومضاعفة الحسنات، مستشهدين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطّر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئًا".