"بر يلملم" تدعو المحسنين للتبرع لـ"سقيا الماء" تُوزَّع للحاج والمساجد طيلة موسم الحج

يشهد موسم حج هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع الجمعيات الخيرية إلى تحفيز الراغبين في عمل الخير إلى المساهمة في برامج سقيا الماء بهدف توزيعها على ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة خلال أداء مناسك حجهم.