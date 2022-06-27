"بر يلملم" تدعو المحسنين للتبرع لـ"سقيا الماء" تُوزَّع للحاج والمساجد طيلة موسم الحج

يشهد موسم حج هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع الجمعيات الخيرية إلى تحفيز الراغبين في عمل الخير إلى المساهمة في برامج سقيا الماء بهدف توزيعها على ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة خلال أداء مناسك حجهم.
تلك البرامج صاحبها حملات توعوية مكثفة في جميع منصات التواصل الاجتماعي ما كان له الأثر الكثير في العديد من مساهمات سقيا الماء لهذا العام.
من جانب آخر دعت جمعية البر الخيرية بيلملم المحسنين باغتنام شرف الزمان والمكان في مكة المكرمة بالمساهمة في مشروع سقيا الماء البارد للحاج والمعتمر في البلد الحرام والمشاعر المقدسة كما يتم توزيع العبوات في يوم عرفة وأيام التشريق حتى انتهاء موسم الحج كما يتم توزيع المياه على مساجد مكة المكرمة لتحقيق هدف المشروع "مليون ريال" خلال الأيام القادمة.
وحثّ مدير جمعية بيلملم الخيرية يحيى علي الفهمي أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين بالمبادرة بالتبرع في مشروع سقيا الحاج والمعتمر عبر ثلاث باقات على النحو التالي:
سهم (الفرد) بـ 119 ريالاً.
سهم (الوالدين) بـ 198 ريالاً.
بسهم (الأسرة) بـ 278 ريالاً.
ونوه بأن التبرع مفتوح بأي مبلغ عبر طرق المساهمة في سقيا الحاج والمعتمر والدفع
1- عبر المتجر الإلكتروني:
2- التحويل المباشر عبر حسابات الجمعية:
بنك الراجحي 228608010200224
الآيبان: SA3780000228608010200224
بنك الأهلي 00300000979608
الآيبان: SA7810000000300000979608
" بنك البلاد" 999121746870047
الآيبان: SA1915000999121746870047
المشروع يهدف إلى توزيع ماء بارد للحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومداخل الحرم وميقات يلملم، مضيفًا أن مشروع سقيا الماء يأتي متوافقًا مع قول الرسول الكريم ﷺ: "أفضل الصدقة سقيا الماء"؛ فلا تضيّع فرصة الصدقة في أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة).
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
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