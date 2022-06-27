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"بر يلملم" تدعو المحسنين للتبرع لـ"سقيا الماء" تُوزَّع للحاج والمساجد طيلة موسم الحج

المشرع يهدف إلى توزيع مليون عبوة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
"بر يلملم" تدعو المحسنين للتبرع لـ"سقيا الماء" تُوزَّع للحاج والمساجد طيلة موسم الحج
سبق
سبق

يشهد موسم حج هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع الجمعيات الخيرية إلى تحفيز الراغبين في عمل الخير إلى المساهمة في برامج سقيا الماء بهدف توزيعها على ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة خلال أداء مناسك حجهم.

تلك البرامج صاحبها حملات توعوية مكثفة في جميع منصات التواصل الاجتماعي ما كان له الأثر الكثير في العديد من مساهمات سقيا الماء لهذا العام.

من جانب آخر دعت جمعية البر الخيرية بيلملم المحسنين باغتنام شرف الزمان والمكان في مكة المكرمة بالمساهمة في مشروع سقيا الماء البارد للحاج والمعتمر في البلد الحرام والمشاعر المقدسة كما يتم توزيع العبوات في يوم عرفة وأيام التشريق حتى انتهاء موسم الحج كما يتم توزيع المياه على مساجد مكة المكرمة لتحقيق هدف المشروع "مليون ريال" خلال الأيام القادمة.

وحثّ مدير جمعية بيلملم الخيرية يحيى علي الفهمي أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين بالمبادرة بالتبرع في مشروع سقيا الحاج والمعتمر عبر ثلاث باقات على النحو التالي:

سهم (الفرد) بـ 119 ريالاً.

سهم (الوالدين) بـ 198 ريالاً.

بسهم (الأسرة) بـ 278 ريالاً.

ونوه بأن التبرع مفتوح بأي مبلغ عبر طرق المساهمة في سقيا الحاج والمعتمر والدفع

1- عبر المتجر الإلكتروني:

https://yalmlmbir.com/

2- التحويل المباشر عبر حسابات الجمعية:

حسابات الجمعية:

بنك الراجحي 228‪608010200224

الآيبان: SA3780000228608010200224

بنك الأهلي 003‪00000979608

الآيبان: SA7810000000300000979608

" بنك البلاد" 999‪121746870047

الآيبان: SA1915000999121746870047

المشروع يهدف إلى توزيع ماء بارد للحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومداخل الحرم وميقات يلملم، مضيفًا أن مشروع سقيا الماء يأتي متوافقًا مع قول الرسول الكريم ﷺ: "أفضل الصدقة سقيا الماء"؛ فلا تضيّع فرصة الصدقة في أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة).

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

للاستفسار على الواتساب/

http://wa.me/966555155101

المشاعر المقدسة
موسم الحج
درجات الحرارة
جمعية البر الخيرية بيلملم
حج 1443هـ
سقيا الماء

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