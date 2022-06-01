"بساط الريح".. نافذة ثقافية تبرز المواهب الوطنية بموسم جدة

يمثّل معرض "بساط الريح" ضمن فعاليات موسم جدة، نافذة ثقافية وفنية تبرز تراث المملكة ومعالمها والمواهب الفنية التي يجسدها الشباب والشابات بأعمالهم ومواهبهم المتعددة.
ويستقبل "بساط الريح" زوار موسم جدة خلال الفترة 31 مايو وحتى 4 من يونيو بـ5 نوافذ تطل على أرجاء المعرض من مختلف مناطق المملكة الجغرافية، بديكورات وتصاميم تعكس التراث السعودي الغني وتمتزج فيه ثقافات المناطق المختلفة.
ويجسد الزائر نفسه أمام معرض من الإبداع والفكر والجمال تحت سقف واحد في سوبر دوم، متنقلاً بين نقش السدو، والقط العسيري، والأبواب النجدية، والروشن، والزخارف والديكورات المخملية، إضافة إلى مشروع "أنا جزء" المتمثل بـ 31 مجسمًا ومشاركة 28 فنانًا تشكيليًا بإبداعاتهم المتنوعة.