"بساط الريح".. نافذة ثقافية تبرز المواهب الوطنية بموسم جدة

ويجسد الزائر نفسه أمام معرض من الإبداع والفكر والجمال تحت سقف واحد في سوبر دوم، متنقلاً بين نقش السدو، والقط العسيري، والأبواب النجدية، والروشن، والزخارف والديكورات المخملية، إضافة إلى مشروع "أنا جزء" المتمثل بـ 31 مجسمًا ومشاركة 28 فنانًا تشكيليًا بإبداعاتهم المتنوعة.