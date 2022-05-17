بسبب العاصفة الغبارية.. 1285 حالة تستقبلها أقسام الطوارئ في مستشفيات الرياض

كما حذّر التجمع، المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية، من التعرض للغبار والأتربة في ظل تقلبات الطقس، التي تعد من أهم محفزات الإصابة بنوبات الربو، وارتداء الكمامات كنوع من الوقاية، إضافة إلى متابعة أخذ العلاج في الأوقات المحددة لهم لتخفيف احتمالية تعرضهم لمضاعفات سلبية.