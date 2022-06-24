بسطات وتسوُّل وتأجير دراجات.. نساء أجنبيات يسيطرن على مواقع بكورنيش جدة

وتفصيلاً، أدى ضعف الرقابة والمتابعة من قِبل الجهات المختصة إلى سيطرة العاملات الأجنبيات على العمل في هذا الموقع؛ وتقوم مجموعة منهن بالعمل في هذا الموقع، ولا يسمحن لأخريات بالعمل معهن؛ إذ يعد الموقع تحت تصرفهن وفقًا لما أكده أحد العاملين بموقع مجاور لهن. مشيرًا إلى أنهن يسيطرن على أماكن بالكورنيش الواقع بنهاية شارع صاري لبيع ألعاب الأطفال، وتأجير سيارات صغيرة للأطفال، تعمل عن طريق الشحن.