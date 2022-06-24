بسطات وتسوُّل وتأجير دراجات.. نساء أجنبيات يسيطرن على مواقع بكورنيش جدة

بسطات وتسوُّل وتأجير دراجات للأطفال، تقودها عناصر نسائية أجنبية على كورنيش جدة، رصدتها "سبق" مساء اليوم الجمعة.
وتفصيلاً، أدى ضعف الرقابة والمتابعة من قِبل الجهات المختصة إلى سيطرة العاملات الأجنبيات على العمل في هذا الموقع؛ وتقوم مجموعة منهن بالعمل في هذا الموقع، ولا يسمحن لأخريات بالعمل معهن؛ إذ يعد الموقع تحت تصرفهن وفقًا لما أكده أحد العاملين بموقع مجاور لهن. مشيرًا إلى أنهن يسيطرن على أماكن بالكورنيش الواقع بنهاية شارع صاري لبيع ألعاب الأطفال، وتأجير سيارات صغيرة للأطفال، تعمل عن طريق الشحن.
وتواصلت "سبق" مع الرقم 940 بهدف توجيه مختص لملاحقة المخالفات إلا أن مستقبل المكالمة لم يؤكد موعدًا محددًا لوصول المراقب المختص لمنطقة المخالفة. وعند طلب المشرف على الوردية لمعرفة معلومات أكثر عن مصير التعامل مع تلك المخالفات قام بعمل انتظار للمكالمة لمدة تتجاوز خمس عشرة دقيقة؛ ما أدى الأمر إلى إنهاء المكالمة.