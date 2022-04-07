بـ"سواعد الصحة".. مواقيت الطائف تتحول إلى خلية لخدمة المعتمرين

ويبذل الجميع جهودًا كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن، مع المزيد من العطاء والبذل في هذا الشهر الكريم، حيث تبدأ أعمالهم التطوعية في منتصف النهار، وتستمر حتى أوقات متأخرة ليلاً، يتنقلون ما بين إرشاد صحي وخدمات طبية متنوعة، ويحرصون على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.