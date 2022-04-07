بـ"سواعد الصحة".. مواقيت الطائف تتحول إلى خلية لخدمة المعتمرين

تتسابق "سواعد الصحة" في المنافذ الشرقية المؤدية إلى مكة المكرمة عبر محافظة الطائف (ميقات قرن المنازل- ميقات وادي محرم- المطار) في سبيل خدمة المعتمرين والزوار في طريقهم إلى مكة المكرمة.
ويبذل الجميع جهودًا كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن، مع المزيد من العطاء والبذل في هذا الشهر الكريم، حيث تبدأ أعمالهم التطوعية في منتصف النهار، وتستمر حتى أوقات متأخرة ليلاً، يتنقلون ما بين إرشاد صحي وخدمات طبية متنوعة، ويحرصون على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وأصبحت "سواعد الصحة" بفضل جهودها الكبيرة منارة إشعاع في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن، عبر أبناء وبنات الوطن الذين سخّروا جهدهم وأوقاتهم وخبراتهم لاستقبال الضيوف الكرام من داخل المملكة وخارجها.
وأصبح شعار التطوع الصحي لافتًا للأنظار في الميقاتين والمطار؛ لكون من يرتديه يعمل بشكلٍ مختلف لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.
ولم تكتفِ "سواعد الصحة" فقط بتقديم الخدمات التوعوية أو الطبية، بل تجاوزت ذلك إلى مساعدة من يحتاج المساعدة في الوصول إلى بعض المواقع خاصة لكبار السن وذوي الظروف الخاصة، بجانب تقديم وجبات إفطار للصائمين.
مدير إدارة التطوع بصحة الطائف عبدالرحيم بن أحمد المالكي قال: إن "سواعد الصحة" تشارك هذا العام بفاعلية في ميقاتي قرن المنازل ووادي محرم والمطار بعد أن تم فتح فرص تطوعية لاستقطاب المتطوعين والمتطوعات، وبالفعل تم تسجيل 260 عنصرًا غالبيتهم من الممارسين الصحيين؛ للعمل في خدمة المعتمرين والزوار.
وأكد "المالكي" أن المشاركين في "سواعد الصحة" يقومون بدور كبير في مجالات متنوعة كلها تصب في مصلحة الضيوف، معربًا عن شكره وتقديره لكل المتطوعين والمتطوعات على الجهود التي يبذلونها في هذا الشهر الكريم؛ من أجل خدمة ضيوف الرحمن.